Unbekannte sprengen Geldautomat in Goldbach

Hoher Sachschaden ist in der Nacht zum Freitag in Goldbach bei einer Geldautomatensprengung entstanden. Gegen 2:30 Uhr war ein lauter Knall in Goldbach zu hören. Bisher unbekannte Täter hatten in der Aschaffenburger Straße am Admira Center einen Geldautomat der Raiffeisen-Volksbank gesprengt. Das freistehende Gebäude ist dabei stark beschädigt worden. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im hohen fünfstelligen Bereich. Trotz sofort eingeleiteter Großfahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. Zur Höhe der Beute liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Am frühen Morgen war die Spurensicherung vor Ort, unterstützt durch Spezialisten des Landeskriminalamtes. Noch in der Nacht haben Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Das Bankgebäude war bereits 2016 Ziel von unbekannten Tätern, die einen Geldautomaten sprengten.

sob/rah