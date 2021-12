Geldautomat in Gemünden gesprengt: Täter auf der Flucht

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Gemünden gesprengt.

Gegen 2.30 Uhr ging der Notruf ein. Als die Beamten eintrafen, habe der Container lichterloh gebrannt. Derzeit sind die Täter auf der Flucht.

Ob sie Bargeld erbeutet haben, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen noch und die Kriminalpolizei Würzburg ist zur Zeit noch vor Ort. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Originalmeldung der Polizei Unterfranken

Explosion in Bankcontainer - Täter flüchtig - Kripo bittet um Zeugenhinweise

GEMÜNDEN-LANGENPROZELTEN. Offenbar mit dem Ziel, einen Geldautomat zu sprengen, haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag eine Explosion in einem Bankcontainer herbeigeführt. Ob Bargeld entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Täter entkamen unerkannt und hinterließen einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen dürfte.

Nachdem gegen 02.30 Uhr ein Alarm ausgelöst hatte, machten sich sofort mehrere Streifenbesatzungen auf den Weg zum Tatort in der Würzburger Straße. Als die Beamten nach wenigen Minuten eintrafen, brannte es im Inneren des Containers lichterloh. Die Täter, die offenbar mittels Gas eine Explosion herbeigeführt hatten, waren vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Während die örtliche Feuerwehr sofort mit den Löscharbeiten begann, leitete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken unmittelbar nach Bekanntwerden des Sachverhalts umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenbesatzungen der unterfränkischen Polizei auch Kräfte aus benachbarten Bundesländern und ein Polizeihubschrauber mit eingebunden waren, führte bislang jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Ob es den Tätern gelungen ist Bargeld zu erbeuten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen hat.

Wer in der Nacht zum Freitag im Umfeld des Bankcontainers in der Würzburger Straße verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Unterfranken