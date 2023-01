Geldautomat im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald gesprengt - Täter auf der Flucht

Geldautomat in Aschaffenburg gesprengt: Täter flüchtig

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen, gegen 4.48 Uhr, einen freistehenden Geldautomaten der Raiffeisen-Volksbank in der Daimlerstraße 10 im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald gesprengt, meldet das die Polizei Unterfranken. Die Täter flüchteten, soweit bisher bekannt, in einem dunklen Auto in Richtung der nahegelegenen B 8. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Täter sind derzeit auf der Flucht. Es läuft eine Fahndung. Die Feuerwehr Aschaffenburg leuchtete noch am Morgen die Einsatzstelle großräumig aus. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen. In München soll auch der verwendete Sprengstoff untersucht werden.

Aktuell fragt das LKA

Wem sind am frühen Montagmorgen verdächtige Personen in der Daimlerstraße 10 in Strietwald aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld der Sprengung in der Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter Telefon 080 1212 0 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Wir berichten weiter.

Ralf Hettler