Geld aus Kasse von Laudenbacher Eisdiele gestohlen

Gartenbank in Wiesenfeld geklaut

Wiesenfeld, Ldkr. Main-Spessart. Eine ca. 1,5 Meter breite Gartensitzbank mit gusseisernen Füßen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, von einem Grundstück an der Eckartshofer Str. in Wiesenfeld, entwendet. Die Gartenbank hatte einen Wert von etwa 150 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Vorfahrt missachtet - Fahrer landet beim Ausweichen im Graben

Retzbach, Ldkr. Main-Spessart. Am Sonntag bog gegen 14:25 Uhr ein 87-jähriger Autofahrer in Retzbach von der Retzstadter Straße nach links auf die Kreisstraße MSP 7 ein. Dabei übersah er einen aus Richtung Retzstadt auf der Kreisstraße kommenden vorfahrtberechtigten Wagen. Der 26-jährige Fahrer dieses Autos musste nach rechts in den Straßengraben ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt