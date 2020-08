Geklautes Mofa geputzt und aufgetankt in Zimmern aufgefunden

Ein Mofa der Marke „Hercules“ wurde am Mittwochabend vergangener Woche am Mainkai gestohlen. Dies wurde nun am Montag vom Eigentümer durch Zufall in der Erlacher Straße in Zimmern am Straßenrand gefunden. Das Gefährt war unbeschädigt. Offensichtlich hatte es der Dieb frisch geputzt, poliert und vollgetankt. Lediglich das Kettenschloss, mit dem es versperrt war, fehlte. Die Polizei Marktheidenfeld, T. 09391-9841-0, bittet nur vor allem die Anwohner um Mitteilung, ob ihnen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist.

Bretter von Sportheim-Baustelle gestohlen

Esselbach-Steinmark. In der Zeit von Samstag auf Montag suchten Diebe die Baustelle am Sportheim des FSV Esselbach-Steinmark heim. Dort finden aktuell Arbeiten am Dach statt. Dazu waren ca. 35-40 Schwartenbretter mit einer Länge von sechs Metern bereitgestellt. Auf diese hatten es die bislang unbekannten Täter abgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese im Ortsbereich bzw. in der unmittelbaren Umgebung auskennen. Beuteschaden wird mit 200 Euro angegeben. Ärgerlich ist für die Verantwortlichen, dass die Baustelle zunächst nicht wie geplant fortgesetzt werden kann. Hinweise werden an die Polizei Marktheidenfeld, T. 09391-9841-0, erbeten.

xere/Polizei Marktheidenfeld