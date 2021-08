Geisterfahrerin verursacht Unfall in Kleinheubach

Kurz vor 13.30 Uhr fuhr eine 75-jährige Golf-Fahrerin von Aschaffenburg kommend in den neuen Kreisverkehr an der Bundesstraße, jedoch war die Frau nach links entgegen der normalen Fahrtrichtung eingebogen, wo sie als Geisterfahrerin in falscher Fahrtrichtung weiterfuhr. In Höhe der Abfahrt zur Mainbrücke Großheubach kam ihr ein Toyota entgegen. Vermutlich versuchte dessen Fahrer noch auszuweichen, konnte jedoch einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

Die Feuerwehr Kleinheubach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste der Kreisverkehr im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler