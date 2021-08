Geisterfahrer auf der B469 bei Stockstadt - Zeugen gesucht

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es glücklicherweise nicht zu einem Unfall.

Die Polizei erhielt gegen 0.45 Uhr mehrere Mitteilungen, wonach ein dunkler Wagen auf der B469 auf Höhe der Anschlussstelle Großostheim in falscher Richtung befuhr. Bislang ist von dem Fahrzeug lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Nach den Angaben mehrerer Zeugen war der unbekannte Fahrzeugführer auf der Richtungsfahrbahn Aschaffenburg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, bewegte sich jedoch in Fahrtrichtung Miltenberg. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, oder Hinweise zum Fahrzeug, insbesondere dessen Kennzeichen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.



Verkehrsteilnehmer mit Messer bedroht

Rothenbuch. Im Zuge einer verbalen Streitigkeit wurde ein 22-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in Rothenbuch von einem anderen Fahrzeug-Führer mit einem Messer bedroht. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Täter gemeinsam mit seiner Beifahrerin in Fahrtrichtung Lohr.

Gegen 20.30 Uhr am Samstag war der junge Mann gemeinsam mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen die Staatsstraße von Weibersbrunn nach Rothenbuch gefahren. Dabei fiel ihm die riskante Fahrweise des vor ihm fahrenden Mercedes mit Berliner Kennzeichen auf, weshalb er diesem mehrfach mittels Lichthupe ein Signal gab. Daraufhin ließ der Vorausfahrende den späteren Geschädigten passieren. Auf einem Parkplatz in Rothenbuch parkte der 22 -Jährige aus Weibersbrunn und der Mercedes Fahrer hielt neben ihm. Hier kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in dessen Verlauf der Fahrer des Berliner Mercedes seinem Gegenüber ein Messer vorhielt und diesen bedrohte. Nachdem die Mitfahrerin des Geschädigten ankündigte die Polizei hinzuzurufen, stieg der Unbekannte mit seiner Beifahrerin in das Fahrzeug und fuhr in Fahrtrichtung Lohr davon. Durch die hinzugerufenen Streifen konnte der Wagen im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.





Verkehrsunfallflucht

Großostheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße einen roten Opel Grandland. Der Sachschaden in Form einer Delle und eines Kratzers an der hinteren rechten Tür des Wagens beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang oder einem möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.





Hase verursacht fünfstelligen Sachschaden

Dammbach. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dammbach und Altenbuch geriet ein 53-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, als er einem Hasen auswich. Während am Wagen ein erheblicher Sachschaden entstand, kam der Hase mit seinem Leben davon.

Gegen 17.30 Uhr war der Autofahrer von Dammbach kommend die AB 15. Als er auf dieser Strecke einem Hasen auswich, der die Straße kreuzte geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die dortige Böschung. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der alleinige Insasse des Autos blieb glücklicherweise unverletzt.





Seitenspiegel abgebrochen

Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstagabend wurde ein blauer Fiat Panda durch unbekannte Täter im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Pkw war in der Erthalstraße auf Höhe einer Apotheke am linken Fahrbahnrand geparkt. Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.



Mehrere Autos und ein Blumenkübel beschädigt

Aschaffenburg-Schweinheim. Im Bereich der Ebersbacher Straße wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere geparkte Autos beschädigt. Bei insgesamt drei Fahrzeugen wurde jeweils der rechte Seitenspiegel beschädigt. An einem Hauseingang wurde ein Blumenkübel zerbrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 350 Euro Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg