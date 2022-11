Geißbock "Im Rausch" gemeldet und eingefangen: Besitzer gesucht!

Da sich das Tier mit schwarzem Fell laut Mitteiler auch auf der Fahrbahn bewegt hatte, machte sich eine Streifenbesatzung umgehend auf den Weg. Der Besatzung war es jedoch zunächst nicht möglich, sich dem Tier anzunähern; der Geißbock flüchtete über die Auheimer Straße in Richtung Heideäcker. Nach weiteren Fangversuchen gelang es der Besatzung letztlich den Geißbock einzufangen.

Da bisher kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, bittet die Polizei diesen sowie mögliche Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Wer kann Hinweise zu dunklem Auto geben?

Gelnhausen. Nach einer Unfallflucht am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr in der Straße "Alte Leipziger Straße" in einem dortigen Kreisverkehr hat die Polizei erste Zeugenhinweise. Demnach hat ein dunkles Auto, das den Kreisverkehr offenbar in Richtung "Alte Leipziger Straße" verlassen wollte, ein Verkehrsschild auf der Mittelinsel beschädigt. Zuvor verlor der Verkehrsteilnehmer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Rutschen und touchierte das Verkehrsschild. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen