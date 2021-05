Geiselbach: Mann fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

Der 30-jähriger Mann fuhr um 8 Uhr mit seinem VW auf der Staatsstraße 2306 in Richtung Waldrode. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem zerstörten Pkw befreit werden. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er mehrere Frakturen, Lebensgefahr bestand nicht. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro.

Fehler beim Ausparken

Schöllkrippen. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Industriestraße entstand am Montagmittag ein Schaden von 2.500 Euro. Um 12 Uhr parkte eine 20-jährige Kia-Fahrerin rückwärts aus. Dabei übersah sie den Audi eines 42-jährigen Mannes, der hinter ihr stand.

Spiegel beschädigt

Mömbris-Schimborn. Am Montag zwischen 10.30 und 19.00 Uhr wurde in Schimborn der Außenspiegel eines geparkten Opel von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Opel war in der Straße Zur Eiche abgestellt. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Vorfahrtsunfall

Mömbris-Niedersteinbach. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Dörnsteinbacher Straße/Alzenauer Straße entstand am Montagmorgen ein Schaden von 1.300 Euro. Um 10 Uhr wollte ein 72-jähriger Toyota-Fahrer von der Dörnsteinbacher Straße auf die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße abbiegen. Dabei übersah er den Hyundai eines 28-jährigen Mannes, der auf der Alzenauer Straße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Wildunfall

Kleinkahl. Am Montagabend gegen 21 Uhr erfasste ein Smart-Fahrer auf der Staatsstraße 2305, Höhe Bamberger Mühle, ein Reh. Fazit: Reh tot, Pkw im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt (3.000 Euro).