Geiselbach: Arbeitsunfall auf Rohbau

Ein 65-jähriger Maurer verlor daraufhin ebenfalls den Halt und fiel hinterher. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Hörsteiner Soccerhalle

Alzenau-Hörstein. In der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmittag, 14 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die Soccerhalle in der Gerichtsplatzstraße ein. Hierzu schlug der Täter eine rückwärtige Seitenscheibe ein um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde in der Soccerhalle nichts entwendet. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Alzenau-Michelbach. Bereits am Mittwoch verwüsteten gegen 15.30 Uhr mehrere Jugendliche ein Gartengrundstück zwischen der Schulstraße und der Krämerstraße in Michelbach. Hierdurch wurden das Gemüsebeet sowie mehrere Aufbewahrungsboxen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Geldbörsendiebstahl

Alzenau. Am Samstag gegen 11.30 Uhr befand sich ein 78-jähriger Kunde in einem Verbrauchermarkt in der Brentanostraße. Während seines Einkaufs legte er kurzzeitig seine Geldbörse auf den Tresen einer dortigen Bäckerfiliale. Der bislang unbekannte Täter nutzte anschließend einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und entwendete die Geldbörse.

Volleybälle aus Bayernhalle entwendet

Karlstein. Zwischen Montag und Dienstag, , entwendete ein unbekannter Täter insgesamt 14 Volleybälle aus der Bayernhalle in der Straße „An der Waldschule". Die Bälle befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einer unverschlossenen Gitterbox im Geräteraum der Bayernhalle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.