Gegenverkeh übersehen - Unfall in Lohr

Ein 61-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Osttangente stadteinwärts und beabsichtigte nach links in die Fahrgasse abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 63-jährigen Skoda-Fahrer, welcher die Osttangente in Fahrtrichtung Marktheidenfeld befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zusammenstoß zwischen Holztransporter und BMW in Lohr

Lohr. Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr befuhr ein 53-Jährger mit seinem Holztransporter die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Rexrothstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Begegnungsverkehr kollidierten der Pkw und Lkw-Anhänger leicht. Am Außenspiegel des BMW entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Holztransporter blieb unbeschädigt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr