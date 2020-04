Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen

Kurz darauf fuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW über die Gegenstände. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Bei dem Fußgänger soll es sich um einen älteren Mann, eher klein mit untersetzter Statur, gehandelt haben, der augenscheinlich alkoholisiert und in Richtung Feldkahl unterwegs war. In diesem Fall wird wegen versuchten Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Krombach. Am Samstagmorgen gegen 11:25 Uhr kam es im Seeweg im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein 50- jähriger Arbeiter mit seiner Baumaschine zurücksetzen. Dabei übersah er eine 44- jährige Fahrerin, die mit ihrem Seat dahinter wartete. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Auf der Landstraße zwei Rehe erfasst

Wiesen. Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer die Kreisstraße in Richtung Wiesen, als er hierbei mit seinem Mercedes zwei kreuzende Rehe erfasste. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Spirituosen in Supermarkt eingesteckt

Schöllkrippen. Am Samstag gegen 17:15 Uhr hatte es ein 43-jähriger Kunde eines Supermarkts in der Aschaffenburger Straße auf Hochprozentiges abgesehen. Die zwei Flaschen Vodka im Wert von nicht mal 18 Euro wurden im Rucksack verstaut und nicht an der Kasse vorgezeigt. Eine Kassiererin bemerkte den Diebstahl und stellte den Mann im Ausgangsbereich zur Rede. Der Langfinger muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Bei Kontrolle Marihuana aufgefunden

Alzenau. Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr konnte im Bereich der Staatsstraße eine Fußgängerin angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte starker Geruch von Cannabis wahrgenommen werden. Daraufhin händigte die 36-jährige eine geringe Menge Marihuana aus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau