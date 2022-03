Gegen Zaun in Mömbris gefahren

Um 18 Uhr war ein 18-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Metallzaun zweier Anwesen gefahren. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Alzenau. Am Sonntag gegen 07 Uhr erfasste ein VW-Fahrer auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau ein Reh. Dabei wurde das Auto im Frontbereich beschädigt (3.000 Euro).

iPad aus Cabrio gestohlen

Mömbris. Am Donnerstag um 14.30 Uhr stellte ein Mann sein Cabrio auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Klinger ab. Das Auto war versperrt, das Cabriodach allerdings geöffnet. Als er um 15 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass sein iPad und eine Daunenweste, die im Auto lagen, spurlos verschwunden waren. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Tankbetrug

Karlstein-Dettingen. Am Dienstag letzter Woche gegen 17.45 Uhr betankte ein Unbekannter seinen BMW in einer Tankstelle in der Hanauer Landstraße für 140 Euro. Allerdings fuhr der Fahrer weg, ohne seine Tankschuld zu begleichen. Da das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, sollte der Täter zu ermitteln sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.