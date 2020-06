Gegen Verkehrsinsel in Alzenau gefahren und geflüchtet

Bei Eintreffen der Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter in Richtung Stadtmitte und gegen eine dortige Verkehrsinsel am Fußgängerüberweg fuhr. Durch den Unfall wurden zwei Verkehrszeichen und deren Befestigung beschädigt. Der Fahrer des weißen Transporters flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Transporter dürfte nach ersten Erkenntnissen im Frontbereich beschädigt sein.

Verkehrsunfallflucht danke aufmerksamer Zeugin schnell geklärt: Wasserlos

Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Klinikum Aschaffenburg-Wasserlos geparkter BMW angefahren. Die Geschädigte selbst konnte den Unfall von ihrem Arbeitsplatz aus beobachten und verständigte daraufhin die Polizei. Da das Kennzeichen sowie eine Beschreibung der Fahrerin des unfallverursachenden Kia durch die Geschädigte mitgeteilt werden konnte, war die Ermittlung der Fahrerin, bei der es sich um eine 48-jährige Landkreisbewohnerin handelte, reine Formsache. Durch den Unfall entstand am Auto der Geschädigten ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Einbruch in Alzenauer Prischoßhalle: Alzenau

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend wurde die Prischoßhalle in der Prischoßstraße das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten ein zur Straßenseite gelegenes Fenster auf und gelangten so in die Halle. Dort wurden anschließend sämtliche abgeschlossenen Schranktüren der Küche aufgebrochen und durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es konnten zudem noch an verschiedenen Türen weitere Hebelspuren festgestellt werden. Offensichtlich gelang es den Einbrechern nicht, diese aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 2000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/ienc