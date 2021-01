Gegen die Fahrtrichtung in Mainaschaffer Kreisel - Skoda prallt gegen Mercedes

Zunächst ereignete sich am Kreisverkehr von der B8 und dem Eller ein Auffahrunfall, aufgrund dessen sich der Verkehr auf die Ausfahrt von der B8 zurückstaute. Gegen 17:40 Uhr wollte der Fahrer eines Skoda die erste Unfallstelle passieren und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Hierbei kollidierte der Skoda mit einem ordnungsgemäß im Kreisverkehr fahrenden Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Autofahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Aschaffenburg. In der Alexandrastraße kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg gegen 20:55 Uhr die Fahrerin eines Peugeot. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise darauf, dass die 36jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurde im Fahrzeuginnern eine kleine Menge Cannabis aufgefunden. Die Dame musste auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte die Auswertung der Blutprobe positiv verlaufen, muss sich die Peugeot-Fahrerin neben dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, auch wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel verantworten.

Angetrunkener Autofahrer in Aschaffenburg

Aschaffenburg. Etwa 0,88 Promille waren das Ergebnis eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests bei einem 55-jährigen BMW Fahrer. Gegen 21:20 Uhr wurde der 55-jährige mit seinem Fahrzeug in der Würzburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch feststellten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses vor Ort, erfolgte auf der Dienststelle ein zweiter, gerichtsverwertbarer, Atemalkoholtest. Dem Fahrer des BMW drohen nun ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von mindestens 500 EUR.

Wildunfall mit Reh

Aschaffenburg. Zwischen der Würzburger Straße und der Straße, Am Königsgraben, kollidierte am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr die Fahrerin eines Hondas mit einem querenden Reh. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 EUR. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt.

Unfallflucht in Goldbach

Goldbach. In der Aschaffstraße kam es im Laufe des Dienstags zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Smart stellte ihr Fahrzeug gegen 09:00 Uhr in der Aschaffstraße ab. Gegen 15:00 Uhr kehrte die Dame an ihr Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass dieses in der Zwischenzeit beschädigt worden war. Der linke Außenspiegel des Smart war gebrochen und die Fahrerseite verkratzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 700 EUR. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein bis dato unbekanntes Fahrzeug den geparkten Smart beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

