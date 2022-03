Gefahrgutfahrer unter Alkoholeinfluss in Großwallstadt

Bei der Überprüfung des 58-jährigen Fahrers ergab ein Alkotest 0,45 mg/l. Die Weiterfahrt mit dem Lkw, beladen mit Gefahrgut, wurde untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer durfte seine Fahrt im Laufe des Tages nüchtern fortsetzen.

Ohne Versicherungsschutz

Klingenberg. Am 11.03.22, gegen 17:25 Uhr, bemerkte eine Streife einen E-Scooter auf der Trennfurter Straße. An dem Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht und der 58jährige Fahrer konnte auch keine gültige Versicherung vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Erlenbach. Gleich zwei Kleinkrafträder wurden kurz nacheinander von einer Zivilstreife am 11.03.2022, gegen 15:25 Uhr bzw. 15:40 Uhr, am Viktoriaheim kontrolliert. Dabei handelte es sich um ein „Go-Ped“ (Scooter mit Benzinmotor) und ein getuntes KKR. Die jugendlichen Fahrzeugführer konnten die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen und für das „Go-Ped“ bestand zudem kein Versicherungsschutz. Beide Fahrzeuge wurden zur Überprüfung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt.

Auffahrunfall

Obernburg. Am 11.03.2022, gegen 12:40 Uhr, wollte ein 39 jähriger VW-Fahrer von der B469 auf die St2308 (Mainbrücke) fahren und musste an der Einmündung verkehrsbedingt warten. Der 18-jährige nachfolgende BMW-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang des VW-Fahrers zu spät und fuhr auf den VW auf. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 800 Euro.

Fahrt und Drogeneinfluss

Wörth am Main. Am 11.03.2022, gegen 11:30 Uhr, kontrollierte eine Streife auf der Reifenbergstraße einen 40 jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und bei der Durchsuchung wurde zudemeine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt. Bei dem Fahrer wurdeim weiteren Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sulzbach. In der Zeit vom 09.03.2022, 08:30 Uhr, bis 10.03.20222, 08:30 Uhr, wurde eingeparkter Opel, Zafira, auf der Marienstraße angefahren. Dabei entstand ein Schaden am Kotflügel von ca. 3500 Euro . Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 –0.

vd/Polizei Obernburg