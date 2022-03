Gefahrgut-Laster in Frammersbach von Fahrbahn abgekommen

ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis «Unfall» zu lesen ist. (Zu dpa «Dekra Verkehrssicherheitsreport» vom 10.07.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Laster war in einer scharfen Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und drohte umzustürzen. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren sicherte den mit Vinylacetat beladenen Sattelzug zunächst gegen weiteres Abrutschen, bevor er schließlich durch Fachkräfte eines Bergungsunternehmens aus dem Straßengraben manövriert werden konnte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Gefahrstoffe traten nicht aus. Es entstand lediglich geringer Flurschaden am Straßengraben. Die Strecke war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main.