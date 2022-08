Gefährliches Überholmanöver in Rothebuch: Zeugen gesucht

Hinter einem Lkw mit Anhänger hatte sich eine Fahrzeugschlange aus 4 Fahrzeugen gebildet. Kurz vor einer Kurve setzte der Mercedes-Fahrer zum Überholen der Kolonne an. Aufgrund von Gegenverkehr mussten die Überholten ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um dem Mercedes Fahrer das Wiedereinscheren in die Fahrzeugschlange zu ermöglichen. Nur so hätte nach Angabe der Zeugen ein Unfall verhindert werden können.

Die Polizei in Aschaffenburg bittet, dass sich Zeugen des Vorfalls unter 06021/8512230 oder unter pp-ufr-aschaffenburg.pi@polizei.bayern.de melden.

mapi/Quelle: Polizeipräsidium Aschaffenburg