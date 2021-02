Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Verursacher flieht

Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Daimler die B 26 von Lohr in Richtung Neuendorf. Auf der Geraden nach der Staustufe kam ihm ein Kleinwagen entgegen, der die entgegenkommende Kolonne überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern lenkte der 29-Jährige nach rechts ins Bankett, wonach er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die rechte Leitplanke krachte. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt anschließend ungehindert fort.

Der Daimler-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Lohr. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 09.02.2021 im Zeitraum zwischen 17:30 und 20:00 Uhr in Lohr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Land Rover Discovery parkte seinen Pkw zunächst am Parkplatz des E-Centers in der Rexrothstraße und später an der Schlossmauer am Schlossplatz. Am Folgetag stellte er eine Beschädigung am linken Radlaufkasten und der Zierleiste fest.

Der Sachschaden am Land Rover beträgt ca. 500 Euro.

Die Polizei Lohr sucht in beiden Fällen nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter 09352/87410.

grr / Pressemitteilung der PI Lohr a. Main