Gefährliches Überholmanöver auf der Bundesstraße bei Karlstadt: Zeugen gesucht

Da ein LKW entgegenkam, musste der Überholer einscheren und schnitt hierbei den überholten, roten VW T-Roc, der einen Zusammenprall nur mit einer Vollbremsung verhindern konnte. Der unbekannte Überholer zeigte der Fahrerin des VW im Anschluss noch durch die Heckscheibe den Mittelfinger.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise, Zeugen oder weitere Geschädigte unter Tel. 09353/97410.

Auto auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Karlstadt. Am Montag zwischen 5.30 Uhr und 12.30 Uhr wurde in Karlstadt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts Am Hammersteig ein grauer Mitsubishi angefahren und am Frontstoßfänger beschädigt. Der Fahrer fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

Zehn Anhänger mit schwarzer Lackfarbe besprüht

Arnstein. Im Zeitraum zwischen Freitag, 20., und Montag, 23. August, wurden auf einem Parkplatz an der B 26 zwischen Gänheim und Arnstein zehn Verkaufs- und Kühlanhänger mit schwarzer Lackfarbe besprüht. Die Schriftzüge sowie die Rücklichter und die amtlichen Kennzeichen wurden zum Teil komplett übersprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

