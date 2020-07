Gefährlicher Streich: Unbekannter legt Holzklötze auf Straße in Weibersbrunn

Ein unbekannter Straftäter hatte vermutlich am Montag in der Hauptstraße Höhe Nummer 139 mindestens zwei, mit einer Schraube präparierte Holzklötzchen, mit der spitzen Seite nach oben, auf der Fahrbahn platziert. Eine 49-jährige überfuhr um 19:30 Uhr, ortsauswärts fahrend, mit ihrem VW ein solches Teil, welches im rechten vorderen Reifen des Autos stecken blieb. Glücklicherweise entstand nur ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Dieses gefährliche Treiben hätte für einen Zweiradfahrer wesentlich schlimmer ausgehen können. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zum Sachverhalt oder Täter erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Am Montag um 09:40 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Würzburger Straße ein E-Bike auf, an dem augenscheinlich keine Versicherungsplakette angebracht war. Der 39-jährige Fahrer konnte keinen Versicherungsschutz nachweisen. Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz wird an die Staatsanwaltschaft erstattet.

Lastzugfahrer bleibt an Brücke hängen und haut ab

Mit einem Sattelzug der Marke DAF blieb am Montag um 12:42 Uhr ein 32 Jahre alter ukrainischer Fahrer an der Bahnunterführung in der Großostheimer Straße hängen. Obwohl an seinem Fahrzeug ein Schaden von mindestens 1000 Euro entstand, das Dach eingedellt wurde und er damit den Unfall sicherlich bemerkt hatte, fuhr er einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und konnte im Rahmen der Fahndung in der Schippnerstraße erwischt werden. Die Schadenshöhe am Brückenaufbau steht noch nicht fest. Anzeige wegen Unfallflucht wird vorgelegt.

Erneut unerlaubte Probefahrt auf dem Volksfestplatz

Um 19:15 Uhr wurde in der Darmstädter Straße von einer Streifenbesatzung ein 31-Jähriger am Steuer eines Pkw Mitsubishi kontrolliert. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und gab an, am übernächsten Tag seine theoretische Prüfung ablegen zu wollen. Die Fahrstunde wurde abgebrochen, Mitteilung an die Führerscheinstelle und Strafanzeige erfolgen. Die gleichaltrige Autobesitzerin, welche sich ebenfalls im Wagen befand, erhält eine Anzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Kollision zwischen Pedelec und Pkw

Eine 54-Jährige befuhr am Montag um 21:55 Uhr mit einem Elektrofahrrad die Elisenstraße, von der Goldbacher Straße kommend, in Richtung Hauptbahnhof. Zur gleichen Zeit war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw BMW auf der Glattbacher Überfahrt in Richtung Elisenstraße unterwegs. Er missachtete die Vorfahrt der Zweiradfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei stürzte die Frau und zog sich Verletzungen an Ellenbogen und Hand zu, welche im Klinikum versorgt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.200 Euro.

Schulwegunfall

Sailauf. Am Montag um 07:25 Uhr war ein 17-Jähriger von Sailauf in Richtung Realschule Bessenbach unterwegs. Er geriet in der Aschaffenburger Straße mit seinem 25er-Roller an den Bordstein und kam ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Anschließend musste er mit Prellungen und Schürfwunden ins Klinikum eingeliefert werden. Am Zweirad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Radfahrer kollidiert mit parkendem Auto

Mainaschaff. Ein 38-Jähriger befuhr am Montag gegen 15:00 Uhr die Hauptstraße in Richtung Aschaffenburg und prallte auf Höhe Hausnummer 32 mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Pkw BMW. Hierbei verletzte er sich leicht am Kopf und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden schlägt mit 1.200 Euro zu Buche.

Alleinbeteiligt mit Pkw überschlagen

Großostheim. Am Montag um 17:05 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Staatsstraße 3115 von Ringheim Richtung Hauptort. Hierbei kam er aus ungeklärter Ursache leicht von der Fahrbahn nach rechts ab, touchierte einen Leitpfosten und verlor anschließend infolge Übersteuern die Kontrolle über seinen Wagen. Er überquerte den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, überschlug sich mindestens einmal mit dem Auto und kam dann in einem Maisfeld zum Stehen. Hierbei trug er leichte Verletzungen davon, die im Krankenhaus Groß-Umstadt behandelt werden mussten. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Baucontainer mutwillig angezündet

Goldbach. In der Zeit zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 06:00 Uhr, wurde auf dem Gelände des Schwimmbades in der Hauptstraße 179 ein Container einer Baufirma von unbekannten Tätern angezündet und komplett zerstört. Er diente als Lagerstätte für Altholz. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Verkehrszeichen gestohlen

Dammbach. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 07:15 Uhr, verschwand in der Wintersbacher Straße von der Fahrbahn an der Hausnummer 50 ein Tempo-30-Schild samt Pfosten für 300 Euro.

Polizeiinspektion Aschaffenburg