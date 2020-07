Gefährliche Überholmanöver zwischen Himmelstadt und Karlstadt

Der Mann überholte mehrfach Fahrzeuge der Kolonne, wobei sowohl entgegenkommende, wie auch überholte Fahrzeuge abbremsen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Kolonnenspringers behindert wurden, sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Parkplatzrempler: Karlstadt

Beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke touchierte am Donnerstag gegen 06.50 Uhr eine 53-jährige Frau in der Gemündener Straße ein dort geparktes Auto. Bei dem Anstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Polizei Karlstadt/ienc