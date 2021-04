Gefährliche SMS

In der SMS war ein Link eingebettet. Die Besitzerin folgte dem Link. Da sie über ein Gerät verfügte, welches das Betriebssystem iOS nutzt, kam es nicht zum Schaden am Handy, da nur Apps aus einem zugelassenen App-Store installiert werden können. Bei Android-Smartphones installiert sich eine App, die auf die Kontaktdaten des Nutzers zugreift. Über diese Kontaktdaten würden in der Folge zahlreiche weitere SMS verschickt werden. Möglich wäre auch ein Zugriff auf das Onlinebanking des Nutzers.

Die Polizei warnt nochmals davor, eingebettete Links zu aktivieren und nur Apps aus sicheren Stores zu installieren.

Wildunfall mit Reh

Burgsinn. Am Freitagmorgen gegen 5 Uhr kam es zwischen Burgsinn und Rieneck zu einem Wildunfall mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das Reh verendete.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr befuhren ein 40-jähriger Autofahrer und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer hintereinander auf der Bergstraße stadteinwärts. Aus Unachtsamkeit stieß der 40-Jährige kurz vor der Wernfelder Straße mit seinem Auto auf den bremsenden Pkw vor ihm auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Polizei Gemünden/mm