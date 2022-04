Gefährliche Körperverletzung in Gemünden

In einer ehemaligen Gaststätte kam es am Samstag um 08.05 Uhr in der Mühltorstraße in Gemünden zu einer Auseinandersetzung. Hierbei hätte ein 42-jähriger Mann einer 25-jährigen Frau mit einem Aschenbecher ins Gesicht geschlagen. Weiter soll der 42-Jährige einem 27-jährigen Mann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Die 25-jährige Frau begab sich selbst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

Nachdem der genaue Hergang derzeit nicht bekannt ist, bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können.

Wildunfälle in Gemünden und Obersinn

Ein 66-jähriger Autofahrer erfasste am Samstag um 06.10 Uhr zwischen Ruppertshütten und Gemünden ein die Straße querendes Reh. Hierdurch entstand am Auto ein Schaden in Höhe von 3000.- Euro.

Zwischen Mittelsinn und Obersinn erfasste am Sonntag um 21.45 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer ebenfalls ein Reh. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500.- Euro.

Streit zwischen zwei Männern in Gemünden eskaliert

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weißensteinstraße in Gemünden gerieten am Samstag um 19.30 Uhr zwei Männer in Streit. Die verbale Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 24-jährigen Mann endete mit einer gegenseitigen Schubserei bis der 20-Jährige zu Boden stürzte. Daraufhin rief ein unbeteiligter Zeuge die Polizei.

Die Polizei Gemünden bittet unter 09351/9741-0 um weitere Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Auf dem Parkplatz vor der Turnhalle in Wernfeld kam es am Sonntag um 01.55 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung versuchte ein 22-jähriger Mann einen 19-jährigen Mann zu schlagen. Daraufhin ging eine 18-jährige Frau dazwischen. Hierdurch wurden die 18-jährige an der Nase und der 19-jährige an der Wange getroffen. Durch die eingesetzten Beamten wurden die Personalien festgestellt und Atemalkoholtests bei den Personen durchgeführt.

Auch hier bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

stru/Polizei Gemünden