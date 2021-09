Gefährliche Blendung in Sulzbach: Rettungshubschrauber mit Laserpointer angestrahlt

Durch diese Blendungen besteht für die Piloten eine hohe Gefährdung. Eine Fahndung nach den Unbekannten, die im Raum Sulzbach ihren vermeintlichen „Schabernack" trieben, blieb erfolglos.

Regenfallrohr beschädigt

Erlenbach. Durch ein noch unbekanntes Fahrzeug ist am Montag Vormittag in der Bahnstraße ein Regenfallrohr beschädigt worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass vermutlich ein Lkw als Verursacherfahrzeug in Frage kommt, da die Beschädigungen an dem Fallrohr in 3,2 Meter Höhe liegen. Der angerichtete Sachschaden durch das Vorbeischrammen an dem Fallrohr beträgt rund 300 Euro.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Großwallstadt. Am Montag Nachmittag haben Beamte der Polizei Obernburg im Bereich der Staatsstraße St 2313, Gemarkung Großwallstadt, einen Mercedesfahrer angehalten. Bei der Überprüfung des jungen Mannes auf Fahrtauglichkeit stellten die Beamten bei dem 18-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mercedes-Fahrer räumte schließlich ein, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme an.