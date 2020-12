Gefährliche Bergung auf der A3: Insassen schieben Seat von der linken Spur

Der Wagen prallte mit Fahrzeugfront im dreispurigen Bereich der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegen die Mittelschutzwand. Der totalbeschädigte Seat wurde durch die beiden Insassen in den Parkplatz Strietwald geschoben und im Anschluss daran, von dort aus die Polizei verständigt. Nur bedingt des geringen Verkehrsaufkommens war das Verbringen des Fahrzeugs möglich. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei rät eindringlich davon ab, Bergungshandlungen solcher Art, insbesondere auf dem linken Fahrtstreifen durchzufuhren. Die Unfallstelle sollte abgesichert und kenntlich gemacht werden. Aus einem geschutzten Bereich heraus, beispielsweise der Außenleitplanke, sollte umgehend die Polizei verständigt und ihr Eintreffen abgewartet werden. In der Regel erfolgt das Verbringen von Gegenständen und unfallbeteiligten Fahrzeugen unter Sperrung der jeweiligen Richtungsfahrbahn.

Wo sind die Steinewerfer ?

Goldbach. Am Samstagnachmittag wurde die Verkehrspolizeiinspektion telefonisch vom betroffenen Verkehrsteilnehmer in Kenntnis gesetzt, dass Steinewerfer sein Fahrzeug beschädigt hätten. Ein 57-Jähriger Fahrer eines Audis befuhr die Bundeautobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als kurz nach der Einhausung die Windschutzscheibe seines Wagens von einem Stein getroffen wurde.

Zum Zeitpunkt der Durchfahrt unter der Brucke seien zwei Personen auf der Brucke gewesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich der Autobahn als auch des umliegenden Nahbereichs verlief negativ. Am Audi entstand ein handflächengroßer Einschlag. Das Verbundglas verhinderte ein Eindringen des Steins ins Fahrzeuginnere. Jedoch wurde das Glas auf der Innenseite so stark beschädigt, dass entstandene Splitter sich im Fahrzeuginnenraum ausbreiteten. Verletzt wurde niemand. Die beiden Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden beläuft sich auf die Neubeschaffung einer Windschutzscheibe.Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen nimmt jede Polizeidienststelle, als auch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021-857 2530 entgegen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach