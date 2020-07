Gebäude eines Batterieherstellers bei Kleinostheim brennt

Relativ glimpflich ging ein Brand am Donnerstagnachmittag im Industriegebiet Kleinostheim aus. Die Feuerwehr Kleinostheim, sowie mehrere Nachbarfeuerwehren, wurden zu einem Brand im Industriegebiet alarmiert. Bei einem Batteriehersteller in der Lindigstraße sind aus bisher ungeklärten Gründen Akkus in einer Werkstatt in Brand geraten. Vorsorglich wurde das Gebäude geräumt und alle Mitarbeiter begaben sich ins Freie. Nach Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler