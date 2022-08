Gasaustritt in Großkrotzenburg

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unseres Medienhauses sagte, hat ein Bagger gegen 11.13 Uhr in der Lindenstraße beim Glasfaser-Ausbau eine Gasleitung beschädigt. Folglich evakuierte die Feuerwehr alle Anwohner im Umkreis von 50 Metern. Ersten Erkenntnissen zufolge sind dreizehn Häuser mit 19 Personen von der Räumung betroffen. Die Menschen wurden teilweise im Rathaus untergebracht. Aktuell werde versucht, das Leck wieder zu stopfen, was noch mindestens bis 14.40 Uhr dauern sollte, so der Sprecher. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass die Reparatur aufwendiger ist und bis nach 15 Uhr dauern wird.

Ralph Bauer / Armin Lerch