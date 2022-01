Gasthof in Frammersbach beschädigt

Der Wirt eilte nach draußen und sprach den Mann an. Dieser entfernte sich jedoch in Richtung Herbertshainer Straße ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Wirt konnte somit nur noch erkennen, dass es sich um einen etwa 175-180 cm großen Mann handelte der eine graue Jacke trug und eine Mütze mit Häkelmuster auf hatte.

Bei genauerem Betrachten stellte der Gastwirt fest, dass zudem eine Glasscheibe am Gartentor zerschlagen, ein Plexiglasschild an der Haustüre abgerissen, ein Aufsteller zerstört, Blumen aus dem Beet und zudem ein Deko-Weinfass umgeworfen wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 erbeten.

Streit in der Gemeinschaftsunterkunft

Frammersbach. Nachdem zwei Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Frammersbach rege Alkohol konsumiert hatten, kam es gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen aufgrund eines Anrufs mit bislang unbekanntem Inhalt zu einem Streit zwischen den beiden. Wie ein unbeteiligter Zeuge berichtete, schlugen die beiden Männer aufeinander ein. Im Anschluss zog einer der beiden durch die Unterkunft und zerschlug mit seiner Faust sämtliche Glasflächen die ihm in die Quere kamen und hinterließ aufgrund seiner sich zugezogenen Verletzungen etliche Spuren an Wänden und Fußböden.

Erst nach Hinzuziehen von Unterstützungskräften konnten die Streithähne beruhigt und der Sachverhalt aufgehellt werden. Nachdem er schließlich noch seinen Kontrahenten mittels eindeutiger Gestik bedrohte, wurde der Hauptaggressor in Polizeigewahrsam genommen. Die genaue Schadenshöhe der Verwüstung kann noch nicht beziffert werden.