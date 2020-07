Gast wirft Telefon aus fahrendem Taxi auf A3 bei Hösbach

Ein 26-jähriger stieg zunächst in Frankfurt in ein Taxi und wollte sich zu einer Bekannten aus dem Landkreis Main-Spessart fahren lassen. Aus noch ungeklärter Ursache griff sich der Fahrgast unvermittelt das Mobiltelefon des Taxi-Fahrers und warf es bei voller Fahrt auf der A 3, Höhe Hösbach, aus dem offenen Fenster.

Der Taxi-Fahrer hielt darauf auf dem Standstreifenan. Dies nutzte der 26-jährige und flüchtete über die Anschlussstelle Hösbach in Richtung Autobahnpolizei. Der 49-jährige Taxi-Fahrer nutzte die Nähe zur Polizeidienststelle aus und traf wenige Meter später auf eine uniformierte Polizeistreife. Diese konnte postwendend den Flüchtenden aufgreifen.

Bei einer Absuche wurde das Mobiltelefon des Taxi-Fahrers völlig zerstört aufgefunden. Da den Beamten das Verhalten des 26-jährigen komisch vorkam, wurde auch der Fahrgastraum des Taxis etwas näher durchsucht. Hierbei konnte eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Der 26-jährige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Drei Unfälle binnen zwei Studnen auf der A3 zwischen Aschaffenburg und Hösbach

Am Mittwochnachmittag kam es innerhalb von zwei Stunden zu drei Verkehrsunfällen auf der A 3: Zunächst kam es an der Anschlussstelle Hösbach zum Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand.

Kurz nach 17 Uhr überfuhr ein Pkw in der Autobahneinhausung der A 3, Höhe Goldbach, eine faltbare Gartenabfalltonne. Wer dieser Tonne verloren hatte konnte bislang nicht ermittelt werden. Ob hier Sachschaden am Wagen entstand, wird sich erst nach einer Begutachtung zeigen.

Gegen 18 Uhr fuhr noch ein Lkw-Fahrer auf einem Autobahnparkplatz der A 3 gegen einen anderen Lkw, wodurch ca. 700 Euro Sachschaden entstand.

Glücklicherweise wurde bei den Verkehrsunfällen niemand verletzt.

dc/Meldungen der Verkehrspolitzei Aschaffenburg-Hösbach