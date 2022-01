Gaspedal statt Bremse: Auto landet in Alzenau an der Hauswand

Aufgrund ihres nassen Schuhwerks rutschte sie mit ihrem Fuß von der Bremse auf das Gaspedal. Durch die Beschleunigung stieß ihr Fahrzeug gegen die Hauswand. Am Wagen entstand ein Frontschaden in Höhe von rund 5000 Euro Der Schaden an der Hauswand beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Sachbeschädigung am Auto

Karlstein. Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr parkte eine 22-jährige Nissan-Fahrerin ihren Wagen in der Hörsteiner Straße. Als sie gegen 01:15 Uhr mit ihrem Fahrzeug wegfuhr bemerkte sie, dass zwei ihrer Reifen platt waren. Ein unbekannter Täter hatte ihre Reifen in ihrer Abwesenheit offensichtlich beschädigt.

Durch die Polizei Alzenau wurden Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen. Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-9440 zu melden.

mkl/Polizei Alzenau