Gasleck in Babenhausen - 20 Häuser geräumt

In der Ziegelhüttenstraße in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) war am Dienstagmorgen bei Sondierungsarbeiten eine Gasleitung nbeschädigt worden. Unverzüglich wurde durch die Feuerwehr die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert. Nach Überprüfung von Feuerwehr und Gasversorger, konntedie Gasleitung nicht einfach so abgeschiebert werden. Um das Leck zu verschließen muss in dem betroffenen Bereich die Straße geöffnet werden.

Weiter wurde festgestellt, dass die Kanalisation sich bereits mit Gas gefüllt hat und belüftet werden musste.

Aufgrund des Lecks und der Gefahr, die durch das ausgetretene Gas in der Kanalisation ausging musste die Ziegelhüttenstraße mit ihren etwa 20 Häusern vollständig evakuiert werden. Durch Feuerwehr und Rettungsdienst wurden vorerst acht Personen aus dem Häusern in Sicherheit gebracht.

An der Einsatzstelle sind rund 60 Einsatzkräfte zu Gange, der Einsatz dauert aktuell weiter an. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Personenschaden.

dc/5vision.media