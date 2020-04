Gasflasche undicht - Mann bei Grillen schwer verletzt

Reh bei Gräfendorf angefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagmorgen gegen 06:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Richtung Kleinwernfeld. Dabei querte ein Reh die Fahrbahn. Der 18-jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, wobei das Wild getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Straßenlampen angefahren und geflüchtet

Gräfendorf-Michelau, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits Mitte März im Hurzfurtweg eine Straßenlampe angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern. Außerdem wurde ebenfalls Mitte März in Weickersgrüben, in der Straße „An der Klappermühle“, ein Alu-Lichtmast angefahren. Der entstandene Sachschaden am Mast wird auf ca. 1.200,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise zu den beiden Unfallfluchten erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden