Gasaustritt in Alzenau ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem Gasaustritt ist es bei Baggerarbeiten in Alzenau gekommen.

Kurz nach 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem in der Neuwiesenstraße ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt hatte. Durch die Feuerwehr wurde die Straße gesperrt. Es gab zwar zu einem Gasaustritt, der sich in der Luft bemerkbar machte, jedoch zeigten die Messgeräte der Feuerwehr keine gefährliche Konzentration an. Schnell war auch der Energieversorger vor Ort. Er quetschte die betroffene Gasleitung ab, um einen weiteren Austritt zu verhindern.

Noch am Nachmittag wurde die Leitung wieder repariert. Nach etwa 45 Minuten wurde die Neuwiesenstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Ralf Hettler