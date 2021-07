Gartenzaun in Urspringen angefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich in der Schloßstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 2 Uhr fuhr ein Lastwagen mit Anhänger von der Hauptstraße her in die Schloßstraße ein. Beim Wenden nach einer Engstelle touchierte der Lastwagen den Zaun eines dortigen Anwesens und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Der Fahrer stieg zunächst aus und besah den Schaden, fuhr dann jedoch wieder weiter, was auch von einer Anwohnerin beobachtet wurde.

Ermittlungen der Polizei Marktheidenfeld führten schließlich zum Gespann einer niederländischen Transportfirma und über diese zum verantwortlichen Lastwagen-Fahrer, einem 57-Jährigen, ebenfalls aus den Niederlanden.

Transporter in Trennfeld beschädigt

Triefenstein-Trennfeld, Lkr. Main-Spessart Ca. 1000 Euro Schaden entstanden durch die Beschädigung eines Kleintransporters in den letzten beiden Tagen. Der weiße Citroen eines Handwerkers war seit Dienstagmittag auf einem Parkplatz an der Triefensteinhalle abgestellt. Am Donnerstagmorgen stellte er fest, dass beide Scheiben auf der Beifahrerseite zersplittert waren.

Die Polizei Marktheidenfeld bittet um Hinweise unter Tel. 09391-9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld