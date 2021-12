Gartenzaun in Gemünden angefahren und geflüchtet

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass eine Nachbarin gegen 11:35 Uhr auf ein lautes Geräusch auf der Straße aufmerksam wurde. Beim Blick aus dem Fenster bemerkte sie einen weißen Kleintransporter, welcher unmittelbar am Gartenzaun stand und anschließend wegfuhr.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zum Fahrzeug bzw. dem Fahrer machen können.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel. 09351/97410.

Vorfahrt missachtet

Gemünden. Am Dienstagmorgen, kurz vor 08:00 Uhr, bog die 48-jährige Fahrerin eines Omnibusses von der Bergstraße kommend nach links in die Wernfelder Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer auf der B26 befindlichen 45-jährigen VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

vd/Polizei Gemünden