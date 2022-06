Gartenhütte in Urphar wird Raub der Flammen

Brand einer Gartenhütte im Kellriesenweg in Wertheim-Urphar am 1. Juni.

An der Hütte im Kellriesenweg entstand durch den Vollbrand Totalschaden. Die Feuerwehrabteilung Urphar begann umgehend mit den Löscharbeiten, unterstützt durch einen Löschzug der Abteilung Wertheim-Stadt mit vier Einsatzfahrzeugen, inklusive Drehleiter. Zahlreiche Nachbarn beobachteten die laufenden Löscharbeiten der Atemschutzgeräteträger.

Retten konnten die Feuerwehren von der Gartenhütte und dem darin gelagerten Material nichts mehr - aber immerhin Nachbargebäude und umstehende Autos vor einem Übergreifen der Flammen schützen. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde anschließend das Dach der Gartenhütte eingerissen und deren rauchende Überreste mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert.

Matthias Schätte

Originalmeldung der Polizei Heilbronn:

Vermutlich bei Gartenarbeiten geriet am Mittwoch ein Carport in Wertheim-Urphar in Brand. Ein Mann entfernte gegen 10.30 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut in seiner Einfahrt in der Kellriesenstraße. Möglicherweise gelangten durch einen Windstoß Brandfunken auf das Nachbargrundstück, so dass sich ein Baum entzündete. Von diesem breitete sich das Feuer auf ein Carport aus, das niederbrannte. Die Feuerwehr war zu Brandlöschung vor Ort. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.