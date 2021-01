Gartenhütte in Schaafheim ausgebrannt

(ots) - Am Dienstag (19.01.) kam es in den frühen Morgenstunden gegen 02.00 Uhr zu einem Vollbrand einer Gartenhütte im Schlierbacher Weg. Die im rückwärtigen Bereich des Anwesens eines Einfamilienhauses befindliche Laube, welche zur Lagerung und Verarbeitung von Holz genutzt wurde, brannte komplett aus. Über die Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die freiwillige Feuerwehr Schaafheim war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Darüber hinaus war eine Streife der Polizeistation Dieburg und vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat diesbezüglich die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Südhessen