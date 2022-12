Gartenhaus in Damm steht in Flammen

Lichterloh gebrannt hat am Samstagabend ein Gartenhaus in Damm. Gegen 17 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr mit Kräften der ständigen Wache, des Löschzugs Damm und weiteren Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Das Feuer in der Steinbacher Straße war schon vom weitem sichtbar. Schnell brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle.

Steinbacher Straße nur einspurig befahrbar

Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach Glutnestern zogen sich jedoch noch längere Zeit hin. Während des Einsatzes war die Steinbacher Straße nur einspurig befahrbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Der Schaden durfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro summieren.