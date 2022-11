Garage und Schuppen brennen in Marktheidenfeld

Eine Garage samt Schuppen brannten hier. Ein darin stehendes Auto wurde ein Raub der Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Mit rund 45 Kräften brachten die Wehrleute aus Marktheidenfeld, Hafenlohr und Glasofen die Flammen schnell unter Kontrolle. Zur Absicherung der Einsatzkräfte waren auch Helfer das Bayerischen Roten Kreuzes vor Ort. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am Nachmittag die Brandermittlungen.

dc/Benedict Rottmann

Ladendiebstahl ohne Beute in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr Main-Spessart Ohne Beute flüchteten am Dienstagnachmittag zwei männliche Ladendiebe aus einem Drogeriemarkt am Marktplatz. Kurz nach 17:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld alarmiert, dass zwei Männer Parfüm der Marke Diesel im Wert von 125,90 € entwendet hatten und das Geschäft in Richtung Marktplatz verlassen hatten. Die Tüte mit dem Parfüm hatten sie dann auf ihrer Flucht weggeworfen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Der Eine ist etwa 1,85 Meter groß, kurz rasierte Haare und graue Jacke.

Der Andere ist etwa 1,70 Meter groß, krause, kurze zurückgekämmte Haare, Drei-Tage-Bart, dunkle Hose und schwarze Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Altbatterien in Altfeld gestohlen

Marktheidenfeld-Altfeld, Lkr Main-Spessart 70 größere Batterien für Arbeitsbühnen (Gewicht 2311 kg) wurden am Dienstagvormittag von einem Firmengelände „Am Schlossfeld“ entwendet. Zwei unbekannte Täter fuhren gegen 10:15 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf das Gelände und erkundigten sich nach alten Batterien. Diese wurden ihnen gezeigt. Aber ohne weitere Abklärung mit dem Werkstattleiter luden die Männer einfach drei Gitterboxen mit den Batterien auf und entfernten sich gegen 10:30 Uhr unerkannt. Der Wert der Batterien konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Absperrpfosten in Röttbach umgefahren

Kreuzwertheim- Röttbach, Lkr Main-Spessart Einen Schaden von 300 € verursachte am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, eine Autofahrerin beim Umfahren eines Absperrpfostens. Beim Rangieren mit einem Sprinter in der Hernsterstraße fuhr die 32-jährige Fahrerin rückwärts gegen einen Absperrpfosten und knickte diesen dadurch um. Es entstand auch ein Schaden an der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs.

Auto übersehen - Unfall in Marktheidefeld

Marktheidenfeld, Lkr Main-Spessart Beim Rangieren mit seinem Lkw übersah der 64-jährige Fahrer einen Pkw. Am Dienstag, gegen 11:40 Uhr, wollte der Lkw-Fahrer rückwärts auf ein Firmengelände in der Eltertstraße fahren. Hierbei musste er die Straße queren und übersah dabei einen hinter ihm vorbeifahrenden VW Tiguan und fuhr diesem in die Beifahrerseite. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 €.

Auffahrunfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr Main-Spessart Zu einem Auffahrunfall mit 900 € Schaden kam es am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Der Fahrer eines Opel Zafira bremste an einem Stoppschild bis zum Stillstand ab. Damit hatte vermutlich der nachfolgende Fahrer eines Toyota Corolla Verso nicht gerechnet und fuhr auf. Es wurde niemand verletzt.

Wildunfälle in Karsbach und Gemünden

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 06:10 Uhr fuhr ein 34-jähriger Autofahrer auf der B 27 von Karsbach in Richtung Gössenheim. Kurz vor der Gemeindegrenze querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 17:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 in Richtung Harrbach. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Auch hier wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Waldarbeiterschutzwagen in Seifriedsburg beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Gemünden-Seifriedsburg, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag wurden an einem Waldarbeiterschutzwagen, welcher in der Abteilung „Kuhsing“ stand, beide Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Bereits in jüngster Vergangenheit wurde an den Reifen mehrfach die Luft rausgelassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizeistation Gemünden