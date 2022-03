Garage in Bad Mergentheim beschmiert

Sowohl das Tor als auch die Außenwand der Garage wurden zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr von den Schmierfinken mit roter beziehungsweise goldener Farbe bemalt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 wenden.

Berauscht am Steuer

Tauberbischofsheim. Die Polizei erwischte am Dienstag gleich zwei junge Männer dabei, wie sie berauscht mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren. Gegen 16 Uhr befuhr ein 17-Jähriger die Königheimer Straße aus Richtung Königheim kommend. Der Jugendliche wurde von der Polizei kontrolliert, wobei die Beamten vermuteten, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein daraufhin von dem 17-Järhigen durchgeführter Urintest verlief positiv. Ähnlich lief es bei einer Kontrolle eines 19-Jährigen um kurz nach 23 Uhr ab. Der junge Mann war in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße unterwegs, als er von Polizisten kontrolliert wurde. Bei dem Autofahrer ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein von ihm durchgeführter Urinvortest bestätigte diese Vermutung. Beide Männer mussten eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und müssen mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Auto mit stinkender Flüssigkeit übergossen

Lauda-Königshöfen. Gleich zwei Mal wurde ein Mann Opfer einer Sachbeschädigung in Lauda. Der oder die Täter übergossen vermutlich den in der Korngasse abgestellten Toyota des Geschädigten zwischen Mittwoch, 23. Februar, 19 Uhr, und 7.30 Uhr am nächsten Morgen mit einem übel riechenden Mittel. Der Geruch gelangte vermutlich durch die Lüftungseinlässe ebenfalls ins Innere des PKW. Nur zwei Tage später zwischen dem 26. Februar, 15 Uhr, und dem 28. Februar, 7.30 Uhr, wiederholte sich der Vorfall. Diesmal beschädigten die Unbekannten das Ersatzfahrzeug, ebenfalls ein Toyota, des Mannes. Der durch die Taten entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließen bekannt, beträgt jedoch mindestens 2.000 Euro. Zeugen, denen in den genannten Zeiträumen Verdächtiges in der Korngasse aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/810 zu melden.

hosa / Quelle: Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis