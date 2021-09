Garage brennt in Aschaffenburg-Damm

Kurz nach Mitternacht rückte die Aschaffenburger Feuerwehr mit Kräften des ständigen Wache und mehreren Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr aus. Aus bisher unbekannten Gründen stand eine Blechgarage in der Theresienstraße und mehrere darin gelagerte Reifen in Flammen. Unter Atemschutz konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro summieren.

sob/Ralf Hettler