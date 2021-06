Gambach: Unbekannter Fahrer streift Auto und fährt einfach davon

Am Montag wurde im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:15 Uhr ein in der Wernfelder Str. in Gambach geparkter silberfarbener Pkw Ford Focus durch ein anderes Fahrzeug touchiert, wobei an dem Ford am hinteren linke Kotflügel ein größerer Streifschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 1500.- zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Parkplatzrempler

Arnstein. Beim Ausparken stieß am Montag gegen 10:45 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz gegenüber des Rathauses am Helfenstein in Karlstadt leicht gegen einen anderen dort geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand an den beiden Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Scheibe eingeworfen

Karlstadt. Am Gebäude des Jugendamtes Karlstadt in der Ringstraße wurde am Montag zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen dadurch entstandene Schaden beträgt ca. 500.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet unter Tel.: 09353/97410 um Hinweise zum Verursacher des Schadens.



Unbekannte beschädigen abgestelltes Boot

Eußenheim. Ein auf einem Bootstrailer in Eußenheim am Stockbrunnen geparktes Motorboot wurde im Zeitraum vom 07.06.21 bis 13.06.21 beschädigt. An dem Boot wurde die Fronscheibe eingeschlagen, zudem wurde mit einem Werkzeug mehrfach gegen den Bootskörper geschlagen. An dem Boot entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000.- Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Karlstadt