Gambach: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Im Zeitraum von Freitag um 18:00 Uhr bis Sonntag um 11:00 Uhr wurde ein in der Baumgartenstraße in Gambach geparkter Hyundai i30, am hinteren linken Kotflügel, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern.

Scheibenwischer abgerissen

Retzstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem Skoda, welcher in der Beetenstraße in Retzstadt im Hof eines Grundstückes stand, der Heckscheibenwischer abgerissen. An dem Fahrzeug entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in Gambach und der Sachbeschädigung in Retzstadt unter Tel. 09353/97410.

xere/Polizei Karlstadt