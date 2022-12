Fußgängerin von Auto in Bestenheid angefahren - Fahrer flüchtet

Der unbekannte Fahrer eines dunklen Audis oder Mercedes befuhr gegen 15.15 Uhr den Parkplatz eines Discounters in der Breslauer Straße. Zeitgleich lief die Jugendliche auf dem Parkplatz in Richtung der dortigen Tankstelle. Als der Fahrzeuglenker parken wollte, stieß er von hinten an die Ferse der 15-Jährigen, wodurch diese leicht verletzt wurde. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer soll ein älterer Mann mit kurzen, hellen Haaren gewesen sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Geflüchteten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.



Jagdwilderei: Zeugen gesucht





Gerlachsheim. Ein aufmerksamer Waldarbeiter entdeckte am Mittwoch gegen 16 Uhr ein verletztes, noch lebendes Reh. Wie sich später herausstellte wies das Bockkitz Schussverletzungen am Haupt und einen Streifschuss an der Keule auf. Ein unbekannter Täter hatte demnach im Jagdrevier Gerlachsheim 2, Gewann Oberholz, in der Nähe zur Jagdgrenze Kützbrunn, in den vergangenen drei Tagen auf ein Bockkitz geschossen es aber nicht tödlich getroffen. Bereits im Januar und im Mai wurden zwei weitere Rehe an dieser Örtlichkeit aufgefunden, die ebenfalls Schussverletzungen aufwiesen, jedoch nicht von Jagdausübungsberechtigten beschossen worden waren. Die Polizei und die Jägerschaft bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, um den vermeintlichen Wilderer zu identifizieren, der einem wilden Tier Schmerzen und Leiden zufügte und das Jagdrecht eines Anderen verletzte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe / Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Tauber