Fußgängerin mit Schlagring auf der A3 bei Aschaffenburg

Von der eintreffenden Streife wurde sie auf Höhe des Verzögerungsstreifens des Parkplatz Strietwald Nord angetroffen. Sie gab an zu Fuß zum derzeit gesperrten Parkplatz Strietwald Süd laufen zu wollen, um von dort aus per Anhalter nach Griechenland zu trampen. Die 38-jährige Dame war allerdings in der falschen Richtung unterwegs und hätte außerdem für ihr Ansinnen beide Richtungsfahrbahnen überqueren müssen.

Im Rahmen der Durchsuchung der Frau wurde in ihrer Jacke ein verbotener Schlagring und in ihrem Rucksack eine Schreckschusswaffe mit entsprechenden Reizgaspatronen im Magazin aufgefunden. Einen Kleinen Waffenschein konnte sie jedoch nicht vorweisen. Zur weiteren Sachbearbeitung musste sie die Beamten daher auf die Polizeidienststelle begleiten.

Der Schlagring sowie die Waffe samt Munition wurden sichergestellt. Nach Abschluss der aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Dame, mit Wohnsitz im Landkreis Aschaffenburg, von der Dienststelle entlassen. Sie wird bei der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen der beiden Verstöße nach dem Waffengesetz angezeigt.