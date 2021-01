Fußgängerin mit Hund in Blankenbach angefahren - Hund stirbt

Am Dienstagnachmittag kam es in der Krombacher Straße zu einer Unfallflucht, bei der eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ihr Hund wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste. Die 82-jährige Frau lief um 17.30 Uhr mit ihrem Hund auf der Krombacher Straße.

Sie benutzte allerdings nicht den Gehweg sondern lief auf der Fahrbahn. Von hinten kam ein Wagen, der ortsauswärts in Richtung Krombach fuhr. Der unbekannte Autofahrer erfasste dabei den Hund. Da der Hund angeleint war, zog der Wagen die Hundeleine mit, wobei sich die Frau leicht an der Hand verletzte.

Der unbekannte Fahrer blieb kurz stehen, fuhr dann aber unverrichteter Dinge weiter. Der Hund wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er von einem Tierarzt von seinem Leiden erlöst werden musste. Zu dem flüchtigen Pkw liegen derzeit keine näheren Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Wildunfall in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um kurz vor 05 Uhr erfasste ein Skoda-Fahrer in der Burgstraße ein Reh. Fazit: Reh tot, Wagen im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

dc/Meldungen der Polizei Alzenau