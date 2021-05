Fußgängerin in Marktheidenfeld verletzt

Die 49-Jährige stand um 13.10 Uhr vor dem Schaufenster der dortigen Metzgerei, als ein weißer Kleinwagen in Richtung Luitpoldstraße an ihr vorbeifuhr und sie dabei mit dem Außenspiegel am rechten Arm touchierte. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Laut der Geschädigten befanden sich zu dieser Zeit mehrere Kunden vor dem Geschäft, die den Unfall bemerkt haben könnten.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Marktheidenfeld unter 09391-9841-0 zu melden.