Fußgängerin in Aschaffenburg fast von Lastwagen überrollt

Auf Höhe der Steingasse wollte die Fußgängerin an einer Ampel die Fahrbahn in Richtung Marktplatz queren. Während sie auf das Grünlicht wartete, fuhr ein aus der Steingasse kommendes Müllfahrzeug an. Der Fahrer des Müll-Lkw übersah hierbei die Fußgängerin und touchierte die Frau. Sie stürzte und geriet unter den Lkw. Der laute Aufschrei einer Unfallzeugin machte den Fahrzeugführer auf die Passantin aufmerksam, wodurch glücklicherweise ein Überrollen der 74-Jährigen verhindert wurde. Sie erlitt trotzdem Prellungen und Schürfwunden, weshalb sie von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt wurde.

Geparkten Renault gestreift - Zeugen gesucht

Hösbach. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Dienstag, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr, einen Pkw Renault Clio. Dieser war auf dem Parkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße abgestellt und weist nun Kratzspuren am hinteren rechten Radkasten auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.