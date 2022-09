Fußgängerin bei Unfall in Burgsinn schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 11:40 Uhr überquerte eine 62-jährige Fußgängerin die Fahrbahn in Burgsinn. Hierbei wurde sie aufgrund Unachtsamkeit von einem 46-jährigen Autofahrer übersehen. Die Frau wurde vom Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehr Burgsinn war im Einsatz und sperrte für rund 40 Minuten die Staatsstraße 2303 vollständig ab.

Wildunfall bei Harrbach

Harrbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr eine 32jährige Autofahrerin die MSP 11 von Gemünden in Richtung Karlstadt. Auf Höhe der Schleuse Harrbach querte ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde frontal erfasst und getötet. Am Pkw BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- €.

dc/Polizei Gemünden